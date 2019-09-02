Глава Минздрава Башкирии оказал первую помощь на Международном марафоне в Уфе

Сейчас пострадавший находится в больнице в реанимации, за его жизнь борются врачи.

В Уфе и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин оказал первую помощь бегуну, которому стало плохо на Международном марафоне. Об этом сообщает "Башинформ".

Во время двухкилометрового забега 67-летний участник Уфимского международного марафона неожиданно почувствовал себя плохо — он схватился за сердце и начал падать.

Рядом с бегуном находился Забелин, который сам недавно преодолел дистанцию. Он сделал мужчине непрямой массаж сердца. Сейчас пострадавший находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.