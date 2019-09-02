Пенс пообещал Зеленскому крепкую дружбу и помощь США

Вице-президент США Майк Пенс по итогам двусторонней встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Варшаве заявил, что отношения двух стран ещё никогда не были такими прочными, и пообещал продолжить оказывать поддержку украинскому руководству.

— Между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения, и мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины. Это началось ещё с 2014 года, с этого времени мы поддерживаем территориальную целостность Украины и народа Украины. Мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины, — сказал Пенс.

При этом, что касается конкретики, то представитель США предпочёл уйти от неудобного вопроса журналистов относительно военной материальной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, выделение которой оказалось под большим вопросом после высказываний Дональда Трампа.

Стоит отметить, что эти заявления были сделаны в столице Польши — Варшаве. Правда, согласно ожиданиям польских властей, говорить их должен был сам президент США Дональд Трамп, приглашённый на памятные мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Несмотря на то что для американского лидера была нафантазирована насыщенная программа, а мероприятие было перенесено в столицу, сам он всё же не поехал, сославшись на угрожающий США ураган.