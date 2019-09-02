Названы физические нагрузки для улучшения здоровья сердца и интимной жизни

Эксперты напомнили, что создать проблемы в сексуальной сфере может почти любое заболевание.

Американские учёные определили, что аэробные нагрузки улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшают риск появления у мужчин и женщин проблем в интимной жизни, сообщает CNN.

По словам сексолога Лоры Берман, аэробные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, которая, в свою очередь, оказывает положительное воздействие на кровообращение во всём теле, включая половые органы.

Всё, что укрепляет сердечно-сосудистую систему, поддерживает и сексуальные реакции у мужчин и женщин Лора Берман

Как свидетельствуют результаты последних исследований учёных из США, более высокие аэробные нагрузки могут значительно улучшить сексуальные возможности как мужчин, так и женщин. Выяснилось, что у мужчин, преодолевших дистанцию в 1,6 километра за семь минут и тративших на бег 4,5 часа в неделю, вероятность эректильной дисфункции уменьшалась на 23%. У женщин, у которых были те же тренировки и бег в течение четырёх часов в неделю, уменьшался на 30% риск развития сексуальной дисфункции.

Доктор Лорен Стрейхер из Северо-Западного медицинского центра добавила, что здоровые мужчины и женщины обычно не имеют проблем в интимной жизни, но создать проблемы в этой сфере может почти любое заболевание.