Блогер Хованский назвал Сталина "самым тупым и бездарным полководцем"

По его мнению, в Великой Отечественной "даже Людовик VII одержал бы победу меньшей кровью".

Блогер Юрий Хованский, который этим летом стал помощником самого молодого депутата Госдумы, опубликовал в своём твиттере тред, в котором подверг разгромной субъективной критике советского вождя Иосифа Сталина.

От скуки посмотрел пару документалок про Великую Отечественную — просто про тактику и стратегию войны. Сначала даже не поверил, погуглил и нашёл пару роликов, но теперь официально заявляю: Сталин — самый тупой и бездарный полководец в истории России Юрий Хованский

По словам блогера, подвиг советского народа неоспорим, однако вся стратегия Сталина вызывает ряд сомнений и является "чередой *** и авантюр". Полководец "платил по 300 тысяч жизней за свою тупость", уверен Хованский.

Говоря о потерях Советской армии, блогер выразил уверенность, что "даже Людовик сука VII одержал бы победу меньшей кровью", а Сталин "только расстреливать и умел".

Теперь я даже готов поверить в теорию заговора о том, что он был заодно с Гитлером и хотел *** как можно больше советских людей. Потому что только в таком свете шизофренические поступки Сталина обретают хоть какой-то смысл Юрий Хованский

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о договоре Гитлера и Сталина "уничтожить" его страну.

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