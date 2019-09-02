Путин рассказал о бессрочном договоре России и Монголии

Лидер РФ напомнил о том, что страны связаны богатой совместной историей взаимовыгодного сотрудничества.

Отношения между Россией и Монголией выйдут на качественно новый уровень после заключения 3 сентября бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Одрийн сонин".

В рамках своего визита президент обсудит с руководством республики перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, в частности ход реализации программы развития стратегического партнёрства двух стран.

— По итогам визита будет подписан межгосударственный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который выводит наши двусторонние отношения на качественно новый уровень, — отметил Путин.

Он подчеркнул, что народы России и Монголии связаны богатой историей взаимовыгодного сотрудничества, например, в этом году совместное межгосударственное предприятие "Улан-Баторская железная дорога" отметило своё 70-летие, а 60 лет назад началось освоение целинных земель Монголии благодаря содействию советских специалистов.

По словам Путина, на сегодняшний день сотрудничество России и Монголии носит комплексный, многосторонний характер.

Президент России Владимир Путин прибудет в Монголию вечером 2 сентября для того, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.