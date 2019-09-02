СМИ: ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

По словам представителя Министерства труда России, решение будет принято исходя из интересов граждан.

Пенсионный фонд России предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не ежемесячными выплатами. Предложение было направлено на экспертизу в Минфин, Минэкономразвития, Центробанк, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов, чтобы выработать объективную позицию, пишет РБК.

Сейчас россияне, которые выходят на пенсию, получают пенсионные накопления единовременно, если накопительная пенсия, рассчитанная для них, ниже 5% от суммы общей пенсии, а если эта сумма более 5%, то гражданину назначается накопительная пенсия. Согласно подсчётам ПФР, для назначения этой пенсии надо иметь около 177 тысяч рублей накоплений.

Теперь же Пенсионный фонд предлагает пересмотреть расчёт пороговой суммы, которая определяет, как пенсионер будет получать накопительную пенсию. Так, предлагается назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8846 рублей.

По словам главы аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгения Биезбардиса, для воплощения данного предложения для получения накопительной пенсии надо будет иметь на счету 450–500 тысяч рублей, а подобными суммами располагают лишь единицы: средний счёт застрахованного лица в НПФ составляет 73 тысячи рублей. По мнению эксперта, такие меры могут вести к увеличению числа единовременных выплат и почти к прекращению назначения накопительной пенсии.

По словам представителя Министерства труда, решение будет принято исходя из интересов россиян. Минфин и Центробанк подтвердили получение письма и отметили, что позиция по нему формируется.

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