Стрелок из Техаса был уволен за несколько часов до бойни

Мужчина по имени Сет Этор, устроивший стрельбу в районе американского города Одесса на западе штата Техас, за несколько часов до бойни был уволен с работы. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как рассказали журналистам представители полиции, 36-летний Этор работал в компании, занимающейся грузовыми перевозками. Однако ни его должность, ни работодатель не называются. Отмечается, что правоохранители не подтверждают, что именно проблемы на работе стали мотивом для тех событий, которые произошли.

Спустя несколько часов после увольнения мужчину попытались остановить патрульные за нарушение правил движения, однако вместо этого он, не снижая скорости, выстрелил в них через заднее стекло, ранив одного, и решил скрыться.

По пути он стрелял из винтовки по другим водителям, полицейским, случайным прохожим. В какой-то момент Этор решил поменять автомобиль, для чего угнал почтовый фургон, предварительно застрелив его водителя. Из-за смены машин полицейские предположили, что у него может быть сообщник, хотя позже от этой идеи отказались.

Всего от рук стрелка в тот день погибло семь человек, ещё 20 были ранены. Его удалось остановить лишь спустя какое-то время, когда во время погони он столкнулся с патрульным автомобилем и оказался заблокирован на дороге.