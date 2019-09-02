Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Туле перед матчем

За нарушение общественного порядка некоторых болельщиков доставили в отделения полиции.

В Туле перед матчем Российской премьер-лиги по футболу между местным "Арсеналом" и ЦСКА фанаты московского клуба устроили беспорядки на улицах города.

Футбольные болельщики перекрыли одну из дорог и зажигали файеры.

На улицах и рядом со стадионом дежурили сотрудники правоохранительных органов. За нарушение общественного порядка некоторых болельщиков доставили в отделения полиции.

Ранее более четырёх тысяч болельщиков футбольного клуба "Кёльн" помолились за успехи команды в новом сезоне.