Орешкин рассказал, как падение цен на нефть отразится на экономике России

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже при снижении цены на нефть до 40 долларов за баррель российская экономика не испытает серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.

— Если мировая экономика столкнётся с серьёзными проблемами, Россию они также заденут, но раньше нас зацепило бы намного сильнее, — цитирует Орешкина ТАСС.

По словам чиновника, цена нефти 60 долларов за баррель — это уровень, который позволяет спокойно инвестировать в новые проекты.

Орешкин отметил, что при 40 долларах за баррель развивать новые проекты будет сложнее, однако даже при такой цене "мы не будем испытывать серьёзного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику".

Новак сообщил о снижении нефтедобычи в России в августе