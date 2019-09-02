Орешкин рассказал, как падение цен на нефть отразится на экономике России

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Фото © Максим Стулов / "Ведомости" / ТАСС

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже при снижении цены на нефть до 40 долларов за баррель российская экономика не испытает серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.

— Если мировая экономика столкнётся с серьёзными проблемами, Россию они также заденут, но раньше нас зацепило бы намного сильнее,цитирует Орешкина ТАСС.

По словам чиновника, цена нефти 60 долларов за баррель — это уровень, который позволяет спокойно инвестировать в новые проекты.

Орешкин отметил, что при 40 долларах за баррель развивать новые проекты будет сложнее, однако даже при такой цене "мы не будем испытывать серьёзного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику".

Новак сообщил о снижении нефтедобычи в России в августе

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