В посольстве рассказали о состоянии Марии Бутиной в американской тюрьме

Осуждённая в США гражданка России Мария Бутина не жалуется на здоровье и условия содержания в тюрьме в Штатах. Об этом информирует Посольство РФ в США в своём фейсбуке после посещения Бутиной дипломатами.

— Дипломаты посольства посетили Марию Бутину в федеральной тюрьме города Таллахасси, Флорида. Жалоб на здоровье и условия содержания россиянка не имеет. <...> Соотечественница держится стойко, поблагодарила всех неравнодушных за оказываемую поддержку. Выразила надежду на скорейшее возвращение на родину, — указали в дипмиссии.

В посольстве заверили, что будут следить за тем, чтобы процесс депортации россиянки на родину прошёл без задержек и нарушения прав.

Напомним, осуждённая в США россиянка Мария Бутина выйдет из тюрьмы на 10 дней раньше изначального срока. Будучи в тюрьме, она начала преподавать четыре дисциплины, а также похудела на 20 килограммов. По мнению отца россиянки, она может задержаться в США до конца года.