Путин рассказал, как настраивается на одну волну с президентом Монголии

По словам главы РФ, он и монгольский лидер стараются встречаться и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо.

Президент России Владимир Путин заявил, что увлечение дзюдо помогает ему и лидеру Монголии Халтмаагийну Баттулге настроиться на одну волну и поддерживать эффективный диалог. Об этом глава РФ сказал в интервью монгольской газете "Одрийн сонин".

— Общие интересы и схожий образ мыслей помогли нам очень быстро наладить взаимопонимание или, как говорят, настроиться на одну волну, — заявил президент.

По его словам, благодаря этому им удаётся поддерживать эффективный диалог, а также решать актуальные вопросы сотрудничества России и Монголии и добиваться значительных успехов в области реализации перспективных проектов.

— Конечно, стараемся встречаться не только на политических мероприятиях или экономических форумах, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо, — добавил российский президент.

Путин также напомнил, что Баттулга не просто увлекается дзюдо, но также является и мастером единоборств, признанным всемирно.

Как отметил Путин, дзюдо является не просто спортом, но и воспитывает в человеке силу воли, уважение к окружающим, выдержку, умение держать удар и достойно выходить из трудных ситуаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о бессрочном договоре России и Монголии, который выведет отношения двух стран на качественно новый уровень.