Путин пригласил главу Монголии на празднование 75‑летия Победы в Москву

В России с благодарностью вспоминают оказанную Монголией помощь в годы Великой Отечественной войны и ожидают, что монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга примет участие в праздновании 75-й годовщины Победы в мае 2020 года в Москве. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете "Одрийн сонин".

— Рассчитываем, что в мае следующего года президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примет участие в торжествах по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве, — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что народ Монголии внёс немалый вклад в Победу над фашизмом, при этом зачастую отказывая себе во многом. Он пересылал фронтовикам тёплые вещи, продовольствие, часто люди отдавали своих лошадей для нужд армии.

Официальный визит Владимира Путина в Улан-Батор должен состояться 3 сентября. Вместе со своим монгольским коллегой он станет гостем на праздновании 80-летия победы на Халхин-Голе, где при поддержке советских войск Монголия отстояла свой суверенитет и территориальную целостность.