Нарышкин: США целенаправленно разрушают систему международной безопасности

По его мнению, в таких условиях необходимо "направить развитие международных отношений по пути укрепления глобальных и региональных форматов".

Целенаправленные безответственные действия США по разрушению системы международной безопасности, выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются свидетельством утраты ими международной гегемонии, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью газете "Известия".

— Система коллективной безопасности, существовавшая почти полвека, рушится сегодня вовсе не "под собственным весом". Её демонтируют целенаправленно, и занимаются этим прежде всего Соединённые Штаты, игнорирующие не только свою ответственность, но и все элементарные приличия, — заявил он.

Нарышкин отметил, что действия США до сих пор основаны на "праве сильного", однако по факту сильнейшими они уже не являются. Собеседник издания также напомнил о ситуациях в Сирии и Венесуэле, когда "продавить" выгодную им повестку американцы так и не смогли".

Он также добавил, что на данный момент множество региональных держав, глядя на безответственное поведение США, начинают вести себя так же агрессивно, когда отстаивают свои интересы.

Как считает Нарышкин, в таких условиях необходимо "направить развитие международных отношений по пути укрепления глобальных и региональных форматов", а также усилить координирующую роль ООН и последовательно отстаивать нормы международного права.

Собеседник издания также напомнил об истечении срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2021 году. В связи с этим он подчеркнул, что "нельзя исключать размещения новых американских стратегических наступательных вооружений, в том числе в космосе".

Он добавил, что США продолжают нарушать ранее взятые на себя обязательства, таким образом "развёртывая глобальную эшелонированную систему ПРО". Поэтому Нарышкин предположил, что по истечении договора у американцев "развяжутся руки" для новой ядерной гонки.

— Это очень опасно, ведь именно на Вашингтоне и Москве лежит ответственность за поддержание архитектуры международных соглашений в области контроля над вооружениями, — отметил Нарышкин.

Раннее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заверил, что Россия не опустится до уровня польских спекуляций о войне.