Вавринка победил Джоковича и вышел в четвертьфинал US Open

При счёте 6:4, 7:5, 2:1 в пользу швейцарца 32-летний серб снялся с поединка из-за травмы.

Теннисист из Швейцарии Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проводятся в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра.

В матче четвёртого круга 34-летний спортсмен, посеянный на турнире под 23-м номером, одержал победу над первой ракеткой мира и турнира 32-летним сербом Новаком Джоковичем. При счёте 6:4, 7:5, 2:1 в пользу Вавринки Джокович снялся с поединка из-за травмы. Теннисисты провели 25-й очный матч, Вавринка одержал шестую победу. В четвертьфинале он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Медведев и Вавринка встречались на матче один раз — в 2017 году в первом раунде Уимблдона победу одержал россиянин.

Вавринка занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, на его счету 16 титулов, включая три победы на турнирах серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии, Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США.

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