Минобороны РФ может достроить космодром Восточный

Создаваемая министерством компания должна объединить в себе все его строительные активы.

Минобороны РФ создаёт военно-строительную публично-правовую компанию (ППК), которая может стать одним из подрядчиков во время строительства космодрома "Восточный". Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.

Как передают "Ведомости", создаваемая компания должна объединить в себе все строительные активы ведомства. При этом отмечается, что нынешнему подрядчику — ПСО "Казань" — также говорить об окончательном уходе со стройки не приходится, ведь на объекте "много работы". Взять на себя подрядные функции ППК сможет лишь в 2020 году — после того как проведёт консолидацию собственных активов.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области началось в 2012 году. Несмотря на многочисленные нарушения и хищения, по которым было возбуждено 140 уголовных дел, объект был частично введён в строй в 2016 году. Как ранее заявлял Юрий Борисов, полное завершение строительства не состоится раньше 2023 года.