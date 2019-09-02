СМИ: Тори могут потерять места в парламенте за попытку сорвать Брексит

Британский премьер Борис Джонсон обсудил данную ситуацию с партийными организаторами и пригрозил "наказанием тем, кто думает бунтовать".

Представители консервативной партии, поддерживающие попытку заблокировать выход Британии из ЕС без соглашения, могут лишиться партийного председательства в парламенте, если не проявят солидарность с позицией властей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, настроенные против выхода Великобритании из Европейского союза консерваторы хотят заставить премьер-министра Бориса Джонсона добиться его отсрочки.

Джонсон обсудил данную ситуацию с партийными организаторами и пригрозил "наказанием тем, кто думает бунтовать".

— Партийные организаторы сказали членам парламента от Консервативной партии очень просто: если они не проголосуют во вторник вместе с правительством, то разрушат переговорную позицию правительства, — рассказал источник телеканала.

Таким образом, контроль над парламентом может оказаться у лидера лейбористов Джереми Корбина, добавил источник. По его словам, депутат-тори, решивший встать в оппозицию по этому вопросу, будет исключён из партии в парламенте, однако сохранит своё место, став беспартийным. При этом он не сможет принимать участие в выборах как кандидат от консервативной партии.

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили выход королевства из состава Евросоюза.