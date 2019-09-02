Названо число школьников Москвы и области, ставших жертвой травли

Невысокое количество жалоб на буллинг связано с тем, что дети просто боятся жаловаться из-за угроз.

Около 70% старшеклассников в Москве и Подмосковье были свидетелями буллинга в школе, а 12% стали жертвами школьной травли, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

— Согласно проведённому исследованию, 70% опрошенных старшеклассников из Москвы и Подмосковья были свидетелями травли, 60% признались, что жертвой был знакомый, а 12% рассказали, что сами были участниками травли, — приводит РИА "Новости" слова омбудсмена.

По словам детского омбудсмена, в её аппарат нечасто поступают обращения по поводу травли — чаще приходится разбираться в конфликтах между родителями и учителями, учениками и родителями, учителями и учениками. Мишонова связывает невысокое количество жалоб на буллинг с тем, что дети просто боятся жаловаться из-за угроз зачинщиков травли.

Как уточнила омбудсмен, из 1,5 тысячи школ Подмосковья штатные психологи есть в 1028 школах. Она признала, что этого недостаточно, и заверила, что аппарат уполномоченного делает всё возможное, чтобы этих специалистов было больше.