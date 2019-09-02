Сахалин и Курилы отмечают годовщину окончания Второй мировой войны

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Фото © Сергей Красноухов / ТАСС

В понедельник, 2 сентября, для жителей Курильских островов и Сахалина состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Для сахалинцев и курильчан праздник имеет особое значение. Одним из значимых итогов Победы стало освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, а затем и образование Сахалинской области, — сказал врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

С самого утра во всех муниципалитетах регионов проходят митинги, концерты, чествования ветеранов войны, возложения цветов и спортивные мероприятия. Празднования будут продолжаться до самого вечера.

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