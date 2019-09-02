"Дочка" Walt Disney оставила около 100 сотрудников в зоне урагана "Дориан"

Disney Cruise Line, дочерняя компания The Walt Disney Company, оставила около ста членов экипажа своего круизного лайнера на одном из Багамских островов, где разбушевался ураган "Дориан". Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
— Некоторые члены экипажа остались на острове Каставей-Кей, их безопасность и забота о них — наш главный приоритет. Мы поддерживаем связь с руководством нашей базы на острове, обеспечивающим заботу об экипаже в островном убежище. Оно рассчитано на условия чрезвычайных ситуаций и оборудовано туалетными комнатами, источниками электропитания, достаточными запасами продовольствия и питьевой воды, — говорится в сообщении.
Компания также заверяет, что упомянутый частный остров, служащий портом для лайнеров Disney Cruise Line, находится южнее основного маршрута "Дориана". Погодные условия там соответствуют тропическому шторму и постепенно улучшаются. Компания призналась, что поводом для её заявления были запросы встревоженных клиентов.
По последним данным, "Дориан", сформировавшийся над водами Атлантики, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Ураган находится в 90 километрах к востоку от острова Большой Багама и движется на запад со скоростью около 2,2 м/с.
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