Джорджия и Флорида массово эвакуируются из-за урагана "Дориан"

Awestruck by Hurricane Dorian.



Extraordinary visuals of lightning in a powerful, powerful storm. pic.twitter.com/534EzvgI8H — Dakota Smith (@weatherdak) September 2, 2019

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп сообщил об эвакуации в прибрежных округах из-за урагана "Дориан", заявление он опубликовал в своём твиттере.

— Люди, живущие к востоку от [автомагистрали] I-95 в округах Чатем, Брайан, Макинтош, Либерти, Глинн и Камден, должны в обязательном порядке эвакуироваться, начиная с 12:00 (19:00 мск. — Прим. Лайфа) в понедельник, — уточняется в заявлении.

В свою очередь, губернатор Флориды Рон Де Сантис также объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов из-за надвигающегося урагана, следует из заявления, размещённого на сайте губернатора.

В округах Флориды Индиан-Ривер, Сент-Джонс и Дувал эвакуация начнётся в 8:00 в понедельник (15:00 мск), в округе Волуси — с 10:00 (17:00 мск). В округах Бревард, Палм-Бич, Сент-Луси, Нассо и Мартин приказ об обязательной эвакуации уже действует. Ещё в семи округах проводится добровольная эвакуация.

Для содействия вывозу граждан губернатор приказал не взимать плату за проезд на некоторых платных дорогах штата.

Согласно последним данным, "Дориан", который сформировался над водами Атлантики, усилился до максимальной категории по шкале Саффира — Симпсона. Стихия движется к побережью со скоростью около 2,2 м/с.

Ранее эвакуация была объявлена в Южной Каролине.

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