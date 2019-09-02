В Хабаровском крае школьников повезли на праздничные линейки на лодках

В некоторых подтопленных районах спасатели на руках выносили детей к машинам, доставляющим ребят в школу.

Спасатели помогают детям и их родителям из подтопленных районов Хабаровского края добираться к школам на лодках в первый учебный день, информирует ГУ МЧС России по региону.

— На праздничные линейки в школы спасатели помогли добраться школьникам и их родителям на лодках. Пока вода не спадёт, спасатели будут ежедневно сопровождать ребят в школу по воде до суши, — поясняется в сообщении.

Пресс-служба Дальневосточного отряда МЧС России отмечает, что в подтопленных районах Хабаровского края и ЕАО спасатели на руках выносили детей к машинам, доставляющим ребят в школу. Так, в посёлке Николаевка в Еврейской автономной области детей в школу везли на автомобиле МЧС высокой проходимости.

В понедельник, 2 сентября, в российских школах начался учебный год.