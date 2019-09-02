Сестра задушенного мамой мальчика в Башкирии помещена в приют

Пока никто из родственников не обратился в органы опеки с желанием взять девочку на воспитание.

Пятилетняя дочь женщины из Башкирии, арестованной по подозрению в убийстве собственного годовалого сына, находится в детском приюте, никто из родных не заявил о намерении забрать её к себе. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Она там под присмотром специалистов. На данный момент никто из родственников не обратился в органы опеки с желанием взять девочку на воспитание, — говорится в сообщении.

В минувший четверг Лайф сообщал, что 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии заявила полиции об исчезновении своего годовалого сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако тело малыша было обнаружено спустя сутки на приусадебном участке.

Женщина призналась в совершённом преступлении и назвала причину, по которой решилась на такой шаг. Ей была назначена психиатрическая экспертиза, сейчас она арестована.