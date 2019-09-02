СК начал проверку по факту конфликта сенатора Мархаева с журналистами

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Вячеслав Мархаев. Фото © Совет Федерации РФ

Выяснением обстоятельств произошедшего занимается отдел по расследованию особо важных дел.

Следователи начали проверку по заявлению сотрудников "Рен-ТВ", которые обвинили сенатора Иркутской области Вячеслава Мархаева в нападении. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Бурятия.

Представитель управления пояснил, что заявление поступило в СО по Октябрьскому району Улан-Удэ. Проверкой занимаются следователи из отдела по расследованию особо важных дел. Журналистов уже допросили, сейчас устанавливаются свидетели и очевидцы конфликта.

Как ранее писал Лайф, по версии журналистов, Мархаев и его соратники после неудобного вопроса стали выкручивать им руки, толкать и пытались отобрать камеру. Они утверждают, что корреспондент получила вывих руки, а оператор — ушиб.

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