СК начал проверку по факту конфликта сенатора Мархаева с журналистами

Выяснением обстоятельств произошедшего занимается отдел по расследованию особо важных дел.

Следователи начали проверку по заявлению сотрудников "Рен-ТВ", которые обвинили сенатора Иркутской области Вячеслава Мархаева в нападении. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Бурятия.

Сенатор и лидер коммунистов в Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино https://t.co/VQ4WUljS74 pic.twitter.com/lpUzC8DjiT — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 31, 2019

Представитель управления пояснил, что заявление поступило в СО по Октябрьскому району Улан-Удэ. Проверкой занимаются следователи из отдела по расследованию особо важных дел. Журналистов уже допросили, сейчас устанавливаются свидетели и очевидцы конфликта.

Как ранее писал Лайф, по версии журналистов, Мархаев и его соратники после неудобного вопроса стали выкручивать им руки, толкать и пытались отобрать камеру. Они утверждают, что корреспондент получила вывих руки, а оператор — ушиб.