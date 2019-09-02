Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц

Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.

Более 2,5 тысячи военнослужащих и более 450 танков, гаубиц и боевых машин пехоты были задействованы в ходе масштабных учений гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской области. Видеозапись с полигона имеется в распоряжении Лайфа.

Отмечается, что особое внимание в ходе манёвров было отведено межвидовому управлению войсками в различных регионах и преодолению войсками сложных участков местности. Так, инженерный батальон Ельнинской дивизии обеспечил переправу — специально построенный низководный мост через реку Московку.

В это время артиллерийские и противотанковые подразделения отработали задачи по обеспечению заградительного огненного шквала с применением 152-мм гаубиц "Мста-Б" и сверхзвуковых ракет комплекса "Штурм-С", а также уничтожение бронированных дозоров "противника".

Ранее Лайф публиковал видеозапись военных учебных стрельб ракетой "Искандер" в Астраханской области.