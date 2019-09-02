Москвичам пообещали июльскую погоду 2 сентября

Небо над столицей временами будут затягивать облака, кое-где возможны незначительные осадки.

Жаркая погода с переменной облачностью ожидается в Москве и области сегодня, 2 сентября. Температура воздуха в регионе прогреется до июльских показателей. Об этом сообщает "Фобос".

— Кое-где могут брызнуть незначительные осадки, что, впрочем, не помешает температурному фону по-прежнему соответствовать климатическим показателям июля, — отметили синоптики.

Температура воздуха в столице прогреется до +23…+25 градусов, по области — до +21…+26 градусов. Согласно прогнозу, атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что около нормы.