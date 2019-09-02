В Якутске введён режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лене

К середине сентября городской водоканал приступит к углублению русла реки в районе водозабора.

На территории Якутска введён режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лене, что может помешать судоходству и угрожает водоснабжению города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

— Режим ЧС вводится в связи с сохраняющимися ниже проектными отметками, лимитирующими судоходство на реке Лене у города Якутска, а также в связи с возникновением угрозы обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населению города, — говорится в сообщении.

Распоряжение градоначальника предусматривает обеспечение водой не только населения города, но и жизнеобеспечивающих предприятий, а также мониторинг противопожарной безопасности.

Кроме того, городскому водоканалу было отдано распоряжение рассмотреть вопросы обеспечения населения и предприятий водой для скорейшего реагирования в случае необходимости.

Сейчас специалисты завершают разработку проектной документации по углублению русла реки в районе водозабора, работы планируется начать в середине сентября.