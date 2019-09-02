В Якутии девушка-сторож погналась за медведем, приняв его за вора

Алина поняла, кто перед ней, только когда косолапый развернулся и встал на задние лапы.

В якутском селе Арылах 28-летняя сторож сельхозпредприятия пострадала в результате нападения медведя. По данным МВД России по Республике Саха, девушка сама погналась за косолапым, приняв за вора.

Во время ночного дежурства 1 сентября около полуночи Алина услышала шорохи в районе складских помещений. Сторож пошла проверить, не забрался ли на предприятие вор. Она стала кричать: "Кто здесь?" — и через некоторое время увидела, что кто-то убегает.

— Сторож погналась за ним, вдруг фигура развернулась и встала на задние лапы. Поняв, что это медведь, она стала убегать в обратном направлении. Теперь уже дикое животное начало гнаться за человеком, — рассказали в полиции.

Косолапый догнал Алину и оцарапал ей спину. Девушка закричала, и животное убежало в лес. Подмоги пострадавшая дожидалась, закрывшись в подсобке.

Ранее сообщалось, что на базу отдыха "Мечта" под Норильском начал периодически наведываться медведь. Косолапого пришлось выгонять с турбазы сиренами.