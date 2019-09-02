Нового министра образования Украины высмеяли за неграмотность: Стыд испанский

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Фото © Facebook / Anna Novosad

Подписчики заметили, что Новосад владеет государственным языком на уровне жалкого троечника.

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сразу после вступления в должность написала длинный пост в "Фейсбуке", в котором поблагодарила президента и правительство за оказанное доверие. При этом 28-летний чиновник не сильно озаботилась орфографией — девушка допустила в тексте множество ошибок.

Подписчиков ужаснула неграмотность министра образования. Они отметили, что Новосад владеет государственным языком на уровне жалкого троечника. Украинцы решили "помочь" девушке и сами исправили ошибки в тексте — расставили запятые, заменили склонения у существительных.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/anja.novosad?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARD5A47E99S0f_EAPlsDOiMM4zkjMk5QbxIEFFLXFaOeHH3Bn90w9XURdBp0wynIN38arCfLswooaK_9&tn-str=%2AF" target="_blank">Anna Novosad</a></p>

— Это же просто стыд испанский. Когда министр образования пишет с такими ошибками, а стыдно мне, — заметила одна из комментаторов.

— У этой есть все шансы окончательно добить остатки образования, — написал другой.

— У нас в школе за такое на костёр отправляли, — прокомментировал пост ещё один подписчик Новосад.

У нового министра образования нашлись и защитники. Одни неуверенно вступились за Новосад, отметив, что ошибок не очень-то много. Другие написали в её оправдание, что её родной язык — русский, а украинский она учит недавно.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на самокате по зданию правительства.

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