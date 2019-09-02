Подожжённая соседками девочка из Новокузнецка пришла в сознание

Девочка пока ещё очень слаба, она не может говорить и отвечает на вопросы только кивками головы.

Пятилетняя Варвара Л. из Новокузнецка, которую подожгли дети, пришла в сознание. Лайфу стало известно, что на днях с ребёнком смогли пообщаться родители.

Девочка ответила на вопросы, кто её поджёг. Как и подозревали следователи, это оказались сёстры-соседки, которые старше её. Варя раскрыла, что младшая сестра Карина её держала, а старшая Софья поджигала сарафан.

Сами сестры заявили, что в тот день вообще не гуляли на улице. Их допросили под надзором психолога и опекунши. Софья и Карина рассказали, что старшая якобы помогала с уборкой, а младшая сидела в своей комнате. Ранее их старшая сестра и одновременно опекунша рассказывала другую версию событий.

От своих показаний отказался и соседский мальчик, который проезжал на велосипеде мимо. Ранее он утверждал, что старшие девочки зажали Варю, у одной в руках была зажигалка. Он думал, что она собралась курить. На днях следователь поедет в больницу к Варваре, чтобы спросить у неё, кто виноват.

Как сообщал Лайф ранее, у малышки ожог 80% поверхности тела. После случившегося она оказалась в крайне тяжёлом состоянии. Мама пострадавшей рассказала, что в первые минуты Варя даже не поняла, что сгорела, а думала, что испортила платье, поэтому и просила прощения.