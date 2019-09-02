Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана

В ходе тайного голосования все 48 парламентариев поддержали кандидатуру Дариги Назарбаевой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вновь избрать на должность председателя верхней палаты парламента Даригу Назарбаеву, дочь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Сенаторы единогласно поддержали её кандидатуру.

— "За" было 48 бюллетеней, "против" — нет, воздержавшихся нет. Таким образом, председателем сената парламента Республики Казахстан избирается Дарига Назарбаева, — объявил глава счётной комиссии сената Алимжан Куртаев по итогам тайного голосования.

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, лидера нации, 20 марта 2019 года уже была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента. Председателя сената пришлось переизбирать в связи с тем, что 12 августа Токаев продлил депутатские полномочия Назарбаевой, поскольку их срок истёк.

Весной Дарига Назарбаева отказалась баллотироваться на пост президента Казахстана.