Под Челябинском сгорели жилища каменного века

Сотрудники и туристы заповедника не пострадали. По предварительной версии, пожар случился из-за поджога.

В заповеднике "Аркаим" в Челябинской области вспыхнул пожар, в результате которого сгорели жилища каменного века, реконструированные для туристов.

Два объекта находились в поле недалеко от туристического лагеря. Музейных ценностей в них не было. Пожар ликвидировали через час с небольшим. Отмечается, что возле построек не жглись костры. Министр культуры региона Алексей Бетехтин заявил, что причиной пожара мог стать поджог. Никто из посетителей и сотрудников не пострадал.

— Сгорело два жилища каменного века. С большой долей вероятности — это поджог. Следователи и пожарные работают на месте, — написал Бетехтин в "Инстаграме".

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