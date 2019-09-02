Жена Рыжего из "Иванушек" подала на развод и ушла к 28-летнему баскетболисту

Если пара не помирится до 10 сентября, то Андрей Григорьев-Аполлонов пополнит ряды холостяков.

34-летняя супруга солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Аполлонова — Марина Банкова — подала на развод. Как уточняет "Стархит", первое заседание состоялось 20 августа, суд дал супругам время на примирение до 10 сентября. Если пара не передумает, то Рыжий из "Иванушек" пополнит ряды холостяков. Напомним, сейчас солисту 49 лет.

Меж тем СМИ уточняет, что супруга певца уже закрутила роман и ушла к 28-летнему баскетболисту подмосковных "Химок" Андрею Зубкову, отношения с которым и не скрывает.

У Андрея Григорьева-Аполлонова и Марины Банковой в браке родилось двое сыновей: 15-летний Иван и 11-летний Артемий. Сейчас они живут с отцом, однако, с кем останутся после развода, неизвестно. Отмечается, что пара намерена мирным путём решить этот вопрос.