AliExpress начнёт объединять товары от разных продавцов в одну посылку

Это услуга будет предоставляться бесплатно тем клиентам, которые сделали заказ на общую сумму более пяти долларов.

Российские покупатели с начала сентября будут получать товары от разных поставщиков китайского онлайн-магазина AliExpress в одной посылке. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.

Услугу сделают бесплатной при условии, если общая сумма заказа клиента будет более пяти долларов. Это нововведение, по мнению представителей компании, поможет сократить срок доставки посылок в два раза, а также увеличит среднюю сумму заказов. Ещё одна цель — снизить количество неполученных товаров.

Ранее Лайф сообщал, что онлайн-магазин AliExpress разрешил россиянам возвращать товары без объяснения причин.