Путин прибыл в Иркутскую область

Президент Владимир Путин прибыл в Братск Иркутской области. Из города лидер страны направится в пострадавший от паводка Тулун, где встретится с горожанами и проведёт совещание по обеспечению жильём граждан.

— Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулуне, — сообщили в пресс-службе президента.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. На данный момент 25 человек числятся погибшими.

Ранее Лайф сообщал, что несколько школ и детских садов в Иркутской области, пострадавших от паводка, не успеют отремонтировать к началу учебного года.