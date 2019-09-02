Рогозин ответил на критику по поводу медленного строительства космодрома

В правительстве ранее заявили, что ситуация на этом стратегическом объекте "не устраивает никого", а сроки работ сорваны.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил на критику со стороны вице-премьера РФ Юрия Борисова, который выразил недовольство тем, какими темпами строится космодром Восточный.

— А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле, — написал он в "Твиттере".

А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) September 2, 2019

Ранее вице-премьер Юрий Борисов дал интервью газете "Ведомости", где высказался, что в Правительстве РФ не удовлетворены темпами строительства космодрома Восточный. Он выразил уверенность, что нынешний подрядчик стройки — ПСО "Казань" — не сможет самостоятельно закончить стройку и космодром может завершить объединённая строительная компания Минобороны.

Этим летом экс-глава компании, строившей космодром Восточный, получил пять лет условно.