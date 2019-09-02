Судебные приставы отозвали иск на 1,6 млн против Заворотнюк

Приставы Тропарёво-Никулинского района отозвали поданный против актрисы Анастасии Заворотнюк иск из-за неуплаты исполнительского сбора в размере 1,6 миллиона рублей. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь звезды "Моей прекрасной няни".
— В ходе судебного заседания представителем Тропарёво-Никулинского ОСП УФССП России по г. Москве заявлен отказа от иска, отказ принят судом, — рассказал он.
Суд прекратил производство по иску, в котором приставы требовали ограничить выезд Заворотнюк за рубеж из-за долга.
Ранее звезда "Моей прекрасной няни" отменила свои выступления в театре. В ряде СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Агент актрисы рассказала, как в действительности обстоят дела.
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