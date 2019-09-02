В Новой Москве двухлетний малыш сбежал из квартиры ради прогулки

Малыша без сопровождения взрослых обнаружили на улице посёлка Рязановское под Подольском.

Двухлетнего мальчика, найденного на улице в Новой Москве, передали родителям. Оказалось, что ребёнок вышел из дома и отправился гулять без их ведома. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

— 29 августа в поселении Рязановское посёлка Фабрики имени 1 Мая на улице был обнаружен двухлетний ребёнок без сопровождения взрослых... Мальчик по недосмотру родителей самостоятельно вышел из квартиры, — рассказал представитель ведомства РИА "Новости".

Сейчас ребёнок находится с матерью, его жизни ничего не угрожает. Семья является многодетной, у матери третья группа инвалидности. Они зарегистрированы в Подмосковье, однако временно живут у родственников в Новой Москве. Оказалось, что ранее семья попадала в поле зрения органов соцзащиты.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром неизвестная женщина бросила на входе в больницу новорождённого ребёнка.