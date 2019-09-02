Агрессивный петух убил свою хозяйку в Австралии

Пернатый подкрался к женщине сзади, когда она собирала яйца в курятнике на заднем дворе дома.

В Австралии петух клюнул женщину в вену на ноге, из-за чего она до смерти истекла кровью, сообщает The Sun.

Эксперт-криминалист Университета Аделаиды профессор Роджер Байард рассказал, что кровь не смогли остановить из-за того, что женщина болела варикозным расширением вен. Он также привёл другой случай, когда пожилая женщина скончалась после того, как кошка поцарапала ей ногу.

— Я пытаюсь заставить пожилых людей лечить варикозное расширение вен простой операцией, потому что они особенно уязвимы. Причина не только в нападении животных. Мы провели исследования, которые показывают, что люди часто истекали кровью из-за удара ногой о что-то, — заявил профессор Байард.

Родственники погибшей попросили власти не раскрывать её возраст и имя.

Ранее Лайф сообщал о том, что жительница Норвегии стала единственной в стране, кто за последние 200 лет погиб от бешенства. Она вернулась из турпоездки с Филиппин, где её укусил пёс, которого она приютила.