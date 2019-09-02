Агрессивный петух убил свою хозяйку в Австралии

В Австралии петух клюнул женщину в вену на ноге, из-за чего она до смерти истекла кровью, сообщает The Sun.
Эксперт-криминалист Университета Аделаиды профессор Роджер Байард рассказал, что кровь не смогли остановить из-за того, что женщина болела варикозным расширением вен. Он также привёл другой случай, когда пожилая женщина скончалась после того, как кошка поцарапала ей ногу.
— Я пытаюсь заставить пожилых людей лечить варикозное расширение вен простой операцией, потому что они особенно уязвимы. Причина не только в нападении животных. Мы провели исследования, которые показывают, что люди часто истекали кровью из-за удара ногой о что-то, — заявил профессор Байард.
Родственники погибшей попросили власти не раскрывать её возраст и имя.
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