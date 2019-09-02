Премьер Грузии объявил об отставке

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке. Его правительство слагает с себя полномочия. Об этом сообщается в фейсбуке главы кабмина.

— Для меня было большой честью и в то же самое время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии, — говорится в заявлении Бахтадзе.

По словам главы правительства, он считает свою миссию выполненной.

По закону правительство также уходит в отставку. Министры продолжат исполнять свои обязанности, пока не будет утверждён новый кабинет министров.