ОАЭ закупили 12 российских вездеходов "Шаман"

Объединённые Арабские Эмираты подписали контракт на поставку 12 вездеходов российского производства "Шаман". Машины заинтересовали клиентов на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, которая прошла в начале этого года.
Компания из Тверской области "Авторос" отправит технику в специализированном исполнении, которое захотел заказчик. Покупатель из Эмиратов запросил машины в нескольких комплектациях: командно-штабной, аварийно-спасательной, а также в виде машин скорой помощи с возможностью проведения реанимационных мероприятий.
Для жаркой арабской страны в вездеходах была переработана система охлаждения и кондиционирования.
Лайф сообщал, что на той же выставке ОАЭ закупили российские комплексы "Панцирь" и "Корнет-Э".
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