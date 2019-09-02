ОАЭ закупили 12 российских вездеходов "Шаман"

Первая из машин-амфибий, имеющих аварийно-спасательное оснащение, уже передана заказчику.

Объединённые Арабские Эмираты подписали контракт на поставку 12 вездеходов российского производства "Шаман". Машины заинтересовали клиентов на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, которая прошла в начале этого года.

Компания из Тверской области "Авторос" отправит технику в специализированном исполнении, которое захотел заказчик. Покупатель из Эмиратов запросил машины в нескольких комплектациях: командно-штабной, аварийно-спасательной, а также в виде машин скорой помощи с возможностью проведения реанимационных мероприятий.

Для жаркой арабской страны в вездеходах была переработана система охлаждения и кондиционирования.

Лайф сообщал, что на той же выставке ОАЭ закупили российские комплексы "Панцирь" и "Корнет-Э".