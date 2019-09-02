ЦБ предложил передать контроль над техосмотром машин правительству

В регуляторе опасаются, что страховщики не справятся с обязанностью по проверке пунктов ТО.

Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей и возложить эти обязанности на правительство. Инициатива связана с принятым в июне законом, согласно которому, в частности, становится обязательной фотофиксация диагностики автомобиля с привязкой к геолокации и времени её прохождения.

Регулятор напомнил, что РСА должен проверить всех операторов техосмотра, которых сейчас насчитывается более пяти тысяч. ЦБ опасается, что союз может не справиться с этой задачей, что грозит дестабилизацией на рынке ОСАГО.

— Для недопущения дестабилизации рынка технического осмотра и рынка ОСАГО потребуется передать функции РСА в сфере технического осмотра Правительству РФ, — приводит "Интерфакс" цитату из письма, которое ЦБ направило в Минэкономразвития РФ.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вводится обязательная фотофиксация автомобиля во время прохождения технического осмотра.