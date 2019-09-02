Взрыв газа прогремел в сауне на Украине, есть пострадавшие

Три человека были госпитализированы с тяжёлыми ожогами. Больше всего пострадал владелец парилки: у него обгорело 60% тела.

Инцидент произошёл минувшей ночью в селе Комаров Черновицкой области. Как сообщают местные СМИ, из-за взрыва газа пострадало три человека, которые находились в сауне, сооружённой во дворе частного дома. Больше всего пострадал хозяин парилки: у мужчины 1975 года рождения обгорело 60% тела. С тяжёлыми ожогами лица, спины, предплечья и обеих конечностей его доставили в реанимацию.

Кроме того, в больницу была доставлена его жена — у неё обожжены руки и голени. Также среди пострадавших друг семьи 1980 года рождения. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

— Предварительной причиной взрыва является утечка газа из шланга, соединяющего газовый баллон и газовую плитку. Здание и газовый баллон не повреждены, — сообщили в полиции.

Ранее Лайф рассказывал, как пять человек спасли из отеля в Кургане, когда там загорелась сауна.