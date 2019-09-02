Производство Chevrolet Niva временно прекращено из-за низкого спроса

Ожидается, что конвейер будет вновь запущен только 9 сентября. Отгрузка готовой продукции не прекращалась.

В Тольятти на неделю приостановили производство автомобилей Chevrolet Niva в связи с низким спросом. Об этом сообщила пресс-служба "GM-АвтоВАЗ" — совместного предприятия АО "АвтоВАЗ" и General Motors.

— Работа конвейера приостановлена со 2 по 6 сентября. Это необходимо для оптимизации спроса и предложения на Chevrolet Niva, — цитирует представителя завода "Интерфакс".

Производство автомобилей планируется возобновить в следующий понедельник, 9 сентября (7 и 8 сентября — выходные). Отгрузка Chevrolet Niva дилерам продолжается в обычном режиме.

Ранее эксперты назвали самые доступные автомобили на российском рынке. В десятку лидеров попал в числе прочих Chevrolet Niva.