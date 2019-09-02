Братьев Магомедовых поместили в камеры с обвиняемыми в терроризме

Зиявудин Магомедов также пожаловался на проблемы со здоровьем, так как у него нет возможности заниматься спортом.

Владелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед содержатся в камерах с обвиняемыми в терроризме. Об этом заявили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), отметив, что это является нарушением их прав.

— В общей сложности Зиявудин Магомедов сменил сокамерников уже десять раз, из них четыре раза к нему подселяли обвиняемых в терроризме. Это грубейшее нарушение закона, который регламентирует, что обвиняемые и подозреваемые в терроризме должны содержаться отдельно, — передаёт ТАСС слова ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова.

В комиссии порекомендовали ФСИН провести служебную проверку в СИЗО и устранить нарушение в отношении братьев Магомедовых.

Кроме того, как отметил Мельников, Зиявудин Магомедов пожаловался на ухудшение здоровья. У него нет возможности заниматься спортом. Предприниматель планирует создать в СИЗО спортивный зал. В качестве благотворительной помощи он предоставит оборудование, которое у него осталось со времён, когда он хотел открыть в Москве зал смешанных единоборств.

Напомним, следствие обвиняет братьев в мошенническом хищении 2,5 миллиарда рублей за период с 2010 по 2016 год, а также создании преступного сообщества и растрате бюджетных средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" и аэропорта Храброво в Калининграде. Позже обвинение добавило в дело хищение 300 миллионов рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт".