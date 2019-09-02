Школьники в Тулуне спели Путину "На горе стоял казак"

Глава государства осмотрел учебное заведение и поздравил учеников с Днём знаний.

Президент Владимир Путин посетил среднюю школу в пострадавшем от паводка городе Тулуне, что в Иркутской области. Он навестил школьников в первый день нового учебного года.

Специально к приезду главы государства ученики подготовили казачью песню "Ойся, ты ойся", или "На горе стоял казак". Школьники пели и играли на нескольких музыкальных инструментах: ложках, маракасах, синтезаторе.

— Ребята, поздравляю с началом учебного года. Здорово у вас получается, прекрасно. Так держать, — обратился Путин к школьникам.

Как ранее писал Лайф, во время визита Путин намерен встретиться с горожанами и провести совещание по восстановлению их жилья после паводка.