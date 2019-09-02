Министр обороны Польши возложил на Москву вину за невыплату Германией репараций

В Берлине неоднократно заявляли, что не намерены возобновлять выплаты после отказа Польши от них в 1954 году.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Россия несёт ответственность за то, что страна перестала получать репарации от Германии, которые ей были положены по итогам Второй мировой войны. Высказывание главы оборонного ведомства прозвучало в эфире "Польского телевидения".

Блащак уверен, что "Польша не была суверенна" после войны и решение о прекращении репараций за неё принял Советский Союз.

На Потсдамской конференции в 1945 году был заключён договор, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Однако через девять лет взимание репараций прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.

Несмотря на решение 1954 года, нынешние власти заявляют, что вопрос репараций всё ещё открыт.

Депутат польского сейма Януш Шевчак ранее заявлял, что страна недополучила от Германии почти триллион евро компенсаций.