Уволен главный военный прокурор Украины

Согласно приказу, Матиос направлен в Минобороны Незалежной для решения о прохождении военной службы.

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности своего заместителя — главного военного прокурора страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— На основании письма министра обороны Украины от 2 сентября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя генпрокурора — главного военного прокурора Анатолия Матиоса, — говорится в сообщении.

Согласно приказу, Матиос исключён из списков личного состава ГПУ и направлен в Минобороны Незалежной для решения о прохождении дальнейшей военной службы.

Напомним, что в бытность заместителем главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявлял, что не видит смысла в существовании военной прокуратуры. После вступления в должность руководителя ГПУ он потребовал "крови в правовом смысле".

Что же касается Матиоса, то он часто озвучивал данные, которые были очень неприятны для властей Украины, в том числе о потерях в рядах вооружённых сил из-за пьянства и дезертирства.