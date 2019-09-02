Пятиклассница показательно спела гимн России, подав пример футболистам сборной

Школьницу очень разочаровал тот факт, что спортсмены на ЧМ-2018 молчали во время официальной церемонии.

Пятиклассница Ксения из Москвы во время торжественной школьной линейки в День знаний показательно спела гимн России, когда зазвучала его мелодия. Девочка оказалась единственным ребёнком из класса, который был готов сделать это.

Как рассказала Лайфу мама девочки, её дочь в прошлом году во время чемпионата мира по футболу с разочарованием заметила, что во время исполнения гимна наши футболисты молчат. Тогда Ксения решила выучить текст гимна. Для этого она распечатала его и повесила на холодильник. Вскоре девочка знала текст назубок.

Ранее Лайф сообщал, что школьники в Тулуне спели Путину "На горе стоял казак".