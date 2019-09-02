Полуголый блогер с саблей приклеил себя к BMW и прокатился по Нижнему Новгороду

Для максимального ажиотажа автомобиль с таким "пассажиром" ещё и выехал на пешеходную улицу.

Блогеры всё чаще решаются на безумные и порой опасные выходки ради лайков и подписчиков. Желание стать популярным толкнуло молодого человека из Нижнего Новгорода на сумасшедший поступок: начинающий Bloger_kimmm примотал себя при помощи скотча к машине и прокатился по городу. Кадры опубликовал паблик " Регион-52 | Нижний Новгород ".

На них видно, что BMW с приклеенным сзади полуголым юношей мчится по центральным улицам: Верхневолжской набережной, Пискунова, площади Минина и Пожарского. Во время поездки блогер размахивал саблей. Закончилась "экскурсия" на пешеходной Большой Покровской улице.

Ранее сегодня Лайф писал, что блогер Хованский назвал Сталина "самым тупым и бездарным полководцем".