На Земле зафиксирована мощная магнитная буря

Усиление геомагнитной активности обнаружили почти все станции слежения на планете.

По всей Земле зафиксирована мощная магнитная буря. В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук сообщили, что она стала второй по мощности в этом году.

— Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра раньше ожидаемого, уже к вечеру 30 августа, — сообщили учёные.

Скорость солнечного ветра также превысила прогноз. Если нормой является показатель около 400 км/сек., то к утру воскресенья она выросла до 600 км/сек., а затем и до 800 км/сек. В этом диапазоне она остаётся и сейчас.

Учёные прогнозируют, что повторно к Земле буря придёт 27–28 сентября.

Сильнейшая магнитная буря за последние полтора года фиксировалась в мае этого года. Эксперты дали советы, как избежать последствий для здоровья в такие дни.